"Nei prossimi mesi svilupperemo un patto civico, che coinvolgerà la vasta rete di scuole, parrocchie e associazioni che sono la nostra più grande risorsa". Lo annuncia Francesco Menna, sindaco di Vasto, dopo l'ennesimo atto vandalico sul lungomare di Vasto Marina dove, in viale Damazia, vicino alla rotonda, "questi - scrive il primo cittadino su Facebook, pubblicando alcune foto - sono alcuni dei vetri rotti, sfregiati, in frantumi, che sono stati collocati, assieme ad altri cinquanta, in sostituzione di altri precedentemente danneggiati, in pieno centro a Vasto Marina, dove proseguono senza sosta gli interventi in preparazione della stagione estiva.

Atti come questi non devono passare sotto silenzio. Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, rivolgevo il seguente messaggio: 'Non è ulteriormente rinviabile una comune chiamata a custodire la bellezza in cui siamo immersi, ogni forma di bellezza: dell’ambiente che ci circonda, delle relazioni umane e, quindi, della qualità stessa della comunità. Pensiamo alla nostra Vasto: non è pensabile, ad esempio, che un luogo bellissimo come il Belvedere di San Nicola, per ben tre volte nei soli ultimi due mesi, debba essere oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, al pari di altri luoghi della nostra meravigliosa città'.

È facile, da parte del cittadino, passare in rassegna, disfunzioni e mancanze della pubblica amministrazione; è altrettanto facile, da parte di chi amministra, elencare gli oneri economici che l'ente deve sostenere per riparare e manutenere.

Ma la verità è che la garanzia di una città sostenibile ed accogliente siamo noi, tutti noi".