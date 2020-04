Si è svolta sabato a Montesilvano la cerimonia di consegna della Bandiera Verde, il riconoscimento dato da un gruppo di piediatri per le spiagge ritenute "a misura di bambino".

A ritirare il riconoscimento per il Comune di Vasto, il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Paola Cianci: "Questo riconoscimento è una conferma per la spiaggia di Vasto Marina da parte di un comitato tecnico-scientifico costituito da un autorevole gruppo di pediatri. Un altro tassello si aggiunge alla nostra Vasto come città sostenibile".