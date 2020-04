Nel ponte festivo appena trascorso, la Podistica Vasto è stata impegnata su più fronti, sempre alla ricerca di risultati di prestigio e sempre con la passione ed il gusto per la competizione. Venerdì 2 giugno,il giovane Giuseppe Costanzo ha preso parte alla 9ª edizione della Marcialonga delle Contrade svoltasi a Cepagatti. 11 i chilometri di lunghezza del percorso coperti da Costanzo in 46'43",un ottimo tempo ma che poteva essere migliore se non fossero comparsi alcuni problemi fisici che lo hanno rallentato. Alla fine un pò di amarezza c'è stata ma tutto sommato il giovane atleta biancorosso ha di che essere soddisfatto.

Ieri, invece, ha fatto il suo ingresso nel circuito delle competizioni podistiche il comune di Roccaspinalveti. Infatti su iniziativa di Diego Suriano, socio della Podistica Vasto, si è corsa la prima edizione della Podistica delle Contrade dedicata alla memoria di Mirko Zengaro,un ragazzo del paese scomparso alcuni mesi fa in un incidente stradale. La gara, articolata su un bello ed anche panoramico percorso di 9,5 km che ha toccato per l'appunto alcune contrade del piccolo comune montano, è stata abbastanza veloce grazie un'altimetria quasi neutra con saliscendi molto ridotti che non hanno affaticato troppo gli atleti nonostante il caldo si sia fatto sentire. I runners biancorossi presenti a questa "prima" sono stati 5 :Davide Criti, Mauro Battista, Pierpaolo Del Casale, Giuseppe Romagnoli e Donato Romagnoli. A fine gara bella doppietta nella categoria M45 per Battista e Criti classificatisi ai primi 2 posti e gradino più alto del podio nella M70 per Giuseppe Romagnoli.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto