Nella Coppa Abruzzo juniores di calcio a 5 la corsa del Futsal Vasto si ferma nella semifinale contro il Città di Montesilvano. I biancorossi escono sconfitti per 6-3 dalla sfida giocata al Palazzetto dei Salesiani dopo 60 minuti ad alta intensità in cui le emozioni non sono mancate. Dopo 7 minuti a passare sono gli ospiti con la finalizzazione di Michele Iervolino. Dopo la traversa colpita da Grosso al 13' c'è il pareggio della squadra di casa con Di Giacomo. Passano appena due minuti ed ecco che il Montesilvano torna in vantaggio con Comignani. I ragazzi di mister Rossi ci provano ma trovano sulla loro strada l'ottimo estremo difensore ospite. Al 22' gli ospiti fanno tris con Dalleore ma, nel recupero, Maddalena accorcia le distanze lasciando vive le speranze dei suoi.

Al rientro dopo il riposo, però, è ancora Michele Iervolino a riportare avanti di due gol i suoi. Al 6' c'è il gol spettacolare del portiere del Montesilvano, Diego Iervolino, che porta il punteggio sul 5-2. Al 25' segna ancora Dalleore e il Futsal Vasto riesce a passare solo su rigore, con la marcatura di Notarangelo. Il punteggio non cambia più e al triplice fischio a festeggiare sono i ragazzi del Montesilvano ma anche i biancorossi, protagonisti di una stagione più che positiva, escono dal campo tra gli applausi del pubblico.

La stagione della juniores vede in calendario ancora un appuntamento. Infatti i biancorossi parteciperanno dal 24 al 28 giugno alle fasi nazionali del campionato CSI di calcio a 5 che si disputeranno a Cesenatico. I ragazzi del presidente Giacomucci e di mister Rossi hanno conquistato il pass per la competizione tricolore dopo aver battuto nella fase interregionale i pari età del San Basso Ascoli Piceno con le reti di Maddalena, Falorio e Maccione.