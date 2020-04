Saranno 16.772 gli elettori chiamati alle urne a San Salvo per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Gli elettori maschi sono 8.348 le femmine 8.424, ripartiti nelle 20 sezioni nelle quali si potrà esprimere il voto dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il seggio più numeroso è il 13 (scuola elementare via Ripalta) con 1.036 iscritti, mentre quello meno numeroso con 643 elettori è il 2 (Scuola elementare via De Vito). Gli elettori diciottenni che votano per la prima volta saranno 91 (42 maschi e 49 femmine).

Con il coordinamento del segretario generale, dott. Aldo D’Ambrosio, l’Ufficio elettorale ed Anagrafe (responsabile Nicola Artese e composto da Nicola Di Santo, Maria Grazia Galli, Maria Cristina Piscicelli e Nicola Di Santo “messo”) ha regolarmente completato tutte le procedure previste dalla legge.

L’Ufficio elettorale rende noto che chi ha smarrito o comunque non è in possesso della tessera elettorale, può ritirarla presso la sede municipale. L’Ufficio elettorale oggi e domani resterà aperto negli orari stabiliti, da mercoledì a sabato anche nel pomeriggio e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto e fino alle conclusioni delle stesse. La tessera elettorale, unitamente a un documento d’identità valido, è indispensabile per poter esercitare il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. Per ogni informazione sul sito del Comune è attiva la sezione “Elezioni comunali”.

Ubicazione seggi

Scuola elementare - Via Giuseppe De Vito

Sezioni 1 - 2 - 3 - 4

Scuola media "Salvo d'Acquisto" - Via Scopelliti

Sezioni 5 - 6 - 7 - 8

Scuola Materna - Via Luigi Sturzo

Sezioni 9 - 10 - 19

Scuola Elementare - Via Ripalta

Sezioni 11 - 12 - 13 - 20

Scuola Elementare - Via Giuseppe Verdi

Sezioni 14 - 15 - 16

Scuola Elentare - Rione Marina

Sezioni 17 - 18

Comune di San Salvo