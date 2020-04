Sono iniziati questa mattina i festeggiamenti legati ai Santi Patroni di Fresagrandinaria, la Madonna Grande e San Sebastiano.

Alle prime luci dell'alba di oggi, è partito il tradizionale pellegrinaggio a piedi che porterà questa sera i fedeli a Nuova Cliternia (Campomarino). Da domani, invece, iniziano due giorni di festa a cura della parrocchia di San Salvatore.

IL PROGRAMMA

6 GIUGNO

Ore 8 - Santa Messa nella chiesa Madonna delle Grazie

Ore 15 - Apertura festa con giro banda e giochi popolari

Ore 18 - Santa Messa e processione accompagnata dalla banda "Città di Alanno". Venerazione della Sacra Reliquia di San Sebastiano

Ore 21.30 - Spettacolo musicale con Roby Santini "Il ragazzo di campagna", piazza Puttlingen

7 GIUGNO

Ore 8 - Santa Messa nella chiesa Madonna delle Grazie

Ore 10.30 - Memoria del ritorno dei pellegrini in processione, incontro con statua della Madonna Grande e sfilata dei costumi abruzzesi

Ore 11.15 - Santa Messa concelebrata e presieduta da don Nicola Antonini, parroco e rettore del Santuario di Monteodorisio

Ore 15.30 - Tradizionale "riffa" in piazza Garibaldi

Ore 18:30 - Solenne vespro alla Madonna presieduto da don Angelo Di Prinzio, parroco e rettore del Santuario del Beato Angelo da Furci. Solenne processione per le vie del paese con la Sacra effige

Ore 21.30 - Concerto bandistico "Città di Alanno", piazza Garibaldi

Ore 24 - Chiusura delle feste con spettacolo pirotecnico sulla chiesa

Foto di Salvatore Di Biase