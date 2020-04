Ufficializzato questa mattina in conferenza stampa ancora in corso il calendario degli eventi estivi.

Notte Bianca a giugno, Notte Rosa l'8 agosto, il Siren Festival dal 27 al 30 luglio e negozi del centro aperti fino alle 23 per un mese. Questi i principali eventi per il centro storico.

Il primo e il 2 luglio, tornano le Frecce Tricolori (5mila euro l'importo stanziato dal Comune), il Ferroluglio con La Notte dei Desideri 15-16 luglio, il 6 agosto la Festa del Ritorno; il Toson d'Oro il 10 e 11 agosto, mentre dal 26 agosto al 10 settembre la Via Nicolaiana (Cine festival, tradizione, cultura, religione ed enogastronomia). Dal 15 al 17 settembre Vastophil. Inoltre Vasto Jazz, Concerti di Mezzanotte, il Premio d'Arte Contemporanea ed eventi anche in autunno e inverno.

Si cercano anche finanziamenti di privati, fondazioni, associazioni e imprenditori.

"A questo calendario - ha sottolineato l'assessore al Turismo Carlo Della Penna - abbiamo voluto dare una connotazione turistica. A questi eventi seguiranno altri. Seguirà un diario settimanale delle manifestazioni". Lo stesso assessore ha rivelato che l'Abruzzo Open Day Summer ha fatto registrare 50mila presenze. L'obiettivo, quello di "prolungare la stagione estiva, come ci è stato chiesto da più parti. Per questo, notte Bianca a giugno e settembre sarà il mese dello sport".

Per quanto riguarda la Riserva di Punta Aderci, questi gli eventi in programma:

15-22-29 giugno, 6-13-20-27 luglio “Il tramonto dal mare in canoa nella Riserva di Punta Aderci”

L'emozione del tramonto sul mare...in un'oasi di pace e bellezza!

Noleggio straordinario canoe dalle ore 20:00 alle 22:00 (posti a disposizione max 20)

Prenotazione entro le 18.00 del giorno stesso presso Punto info Riserva spiaggia di Punta Penna

fino ad esaurimento posti e solo con condizioni meteo favorevoli

Info: COGECSTRE 334 6290593 €



8 luglio “Art in the dunes”, Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 7a edizione

Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia di Punta Penna

Vernissage: ore 19.30 punto info Riserva; a seguire buffet, presentazione libro, performance artistiche, ore 21:30 Concerto di musica acustica (seguire locandine specifiche)



12 luglio Sotto un Mare di Stelle - Escursione notturna nella Riserva di Punta Aderci

Lettura del cielo, delle sue costellazioni e pianeti (max 80 partecipanti durata percorso 2 ore)

Ritrovo ore 21.00 punto info Riserva spiaggia di Punta Penna

Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 € (escluso soci CAI)

CAI Vasto e COGECSTRE



"Art in the dunes", Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 7a edizione

Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia di Punta Penna - Riserva Punta Aderci

Ore 19.00 punto info Riserva presentazione libro, buffet, performance artistiche, ore 21:30 Concerto di musica acustica (seguire locandine specifiche)



"Art in the dunes", Percorso tra arte e natura nella Riserva di Punta Aderci, 7a edizione

Installazioni artistiche lungo il percorso dunale spiaggia di Punta Penna - Riserva Punta Aderci

Finissage: ore 19.00 punto info Riserva presentazione libro, buffet, performance artistiche, ore 21:30 Concerto di musica acustica (seguire locandine specifiche)



29 luglio Mare & Scienza a Punta Aderci (rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni)

La Scienza divertente : laboratori di scienza creativa

Ritrovo: area pic-nic spiaggia di Punta Penna, ore 10, 00-11.30

Prenotazione obbligatoria SMS al cell. 328 3812156, a cura del Centro Culturale VastoScienza €



30 luglio concerto al tramonto marimba e clarinetto con i Chorando Brazil

ore 19.30 sulla spiaggia di Punta Penna



6 Agosto: CamminaMare nella Riserva di Punta Aderci (XIX edizione)

Trekking tra cielo, terra e mare della Riserva di Punta Aderci

Iniziativa a cura della sezione CAI di Vasto ritrovo ore 8.00 Punta Penna presso punto info Riserva

Prenotazione obbligatoria CAI Vasto: 347 4217181 €



9 Agosto DUSK FESTIVAL, Festival di musica inedita e arte con i Bluster of Peace (handpan e chitarra) e altri musicisti

ore 7.00 meditazione sonora guidata

pranzo con degustazione piatti freddi (insalata di mare, insalate vegan) €

14.30-17.30 Jam Session, a seguire concerti di artisti emergenti. Aree predisposte per artisti di strada con punti di esposizione di opere artigianali locali.

Area Punto info Riserva - Spiaggia di Punta Penna

Per info: 329 3054117



10 Agosto Sotto un Mare di Stelle - Escursione notturna nella Riserva di Punta Aderci

Lettura del cielo, delle sue costellazioni e pianeti (max 80 partecipanti durata percorso 2 ore)

Ritrovo ore 20.30 punto info Riserva spiaggia di Punta Penna

Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 € (escluso soci CAI)

CAI Vasto e COGECSTRE



19 Agosto “Nuotiamo nella Costa dei Trabocchi” nella Riserva di Punta Aderci

Tappa a Vasto della gara di nuoto non competitiva aperta a tutti: lunghezza percorso Km 3,30

ore 9.30 spiaggia di Punta Penna, iniziativa in collaborazione con “D’Abruzzo, edizioni Menabò”

Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €



20 Agosto "L'Oasi delle Meraviglie", Giornata di teatro in natura.

Tra sogni, magie, spettacoli e laboratori di vario genere.

Ritrovo: punto info Riserva, ore 10:30 intrattenimento con personaggi magici, ore 18:00 laboratorio di giocoleria

Ore 20:00 suggestivo spettacolo di Burattini e saluti con giochi di fuoco €

Per info e prenotazioni: 328 9165836, ilcircoincantato@gmail.com



2 Settembre "Natural... Mente... Walking" camminare e conoscere sul sentiero della Riserva

in collaborazione con Asd Atletica Vasto

Ritrovo davanti alla chiesa di Punta Penna ore 17.00 per trasferimento in autobus ingresso Sinello lunghezza percorso 6 km, durata 2 ore 30 minuti

Info e prenotazioni: COGECSTRE 334 6290593 €



