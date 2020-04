Conto alla rovescia per i Campionati Italiani di atletica leggera delle categorie juniores e promesse che si svolgeranno dal 9 all'11 giugno a Firenze. L'Asics Firenze Marathon Stadium ospiterà i migliori giovani italiani a caccia di affermazioni prestigiose e delle qualificazioni alle manifestazioni europee e mondiali della prossima estate.

E a Firenze ci sarà anche Douglas Scarlato, 19enne atleta vastese, che scenderà in pista per i 3000 siepi. Il portacolori dell'Aterno Pescara, allenato dal tecnico vastese Alessandro Brattoli, ha conquistato un mese fa a Sulmona il pass per la manifestazione tricolore con il tempo di 9.33.13 e ora si sta preparando per disputare una gara da protagonista. Lo scorso anno, nella categoria juniores, Scarlato era arrivato quarto ai Campionati italiani di Bressanone [LEGGI], con un tempo di otto secondi più alto rispetto a quello fatto segnare un mese fa. Il giovane atleta vastese proverà ad essere protagonista sulla pista fiorentina per cercare di conquistare una medaglia importante.

C'è grande attesa per l'appuntamento di Firenze sia nella sua società che tra gli appassionati vastesi che lo seguono con attenzione da anni e spesso condividono con lui qualche sgambata in allenamento. L'appuntamento con la gara de 3000 siepi della categoria promesse è per il 9 giugno (alle 19 circa).