Con un intenso minuto di silenzio, seguito dal lancio di numerosi palloncini bianchi si è svolta domenica 4 giugno la gara podistica denominata Gara Podistica delle Contrade - Memorial Mirko Zengaro svoltasi, in un percorso panoramico impegnativo, a Roccaspinalveti.

Sapientemente organizzata dai ragazzi della cittadina dell'interno del vastese, coordinati da Roberto Battista e Danilo Antonio Bruno in ricordo del loro carissimo amico Mirko Zengaro, prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale poco più di tre mesi fa, la gara ha vissuto una duplice partenza: quella della competitiva di 9,5 km. con circa un centinaio di atleti al via e la passeggiata di 4 km. per le vie del borgo con una cinquantina di partecipanti.

Ha vinto la gara competitiva Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà di Roma che ha preceduto sulla linea del traguardo, di quasi due minuti, Nicolino Zuzù' Catalano (I lupi d'Abruzzo) mentre sul gradino più basso del podio si è posizionato Vincenzo Del Villano della Podistica S. Salvo.

In campo femminile è tornata alla vittoria, dopo molto tempo, Julia Mariani (Podistica S. Salvo) che ha preceduto la compagna di squadra Nubia Stella e la molisana Francesca Iannetta. Nella speciale classifica per gruppi la vittoria è andata alla Podistica San Salvo del presidente Michele Colamarino (presente alla gara) che ha preceduto la Podistica Cupello e I Lupi d'Abruzzo.

Prossimo appuntamento podistico, in un altro borgo dell'interno del vastese, domenica prossima a S. Buono con la II Edizione del Trofeo Città di S. Buono.

Pasqualino Onofrillo