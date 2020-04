Sabato 10 giugno a San Salvo si svolgerà la NSG Footbal Cup, annuale appuntamento che vede i diversi reparti dello stabilimento sansalvese e quelli di Melfi sfidarsi per conquistare l'ambita vittoria finale. Ad ospitare il torneo sarà lo stadio comunale Vito Tomeo di San Salvo, in via Stingi.

"Eccoci di nuovo, puntuali a giugno per l’ottavo torneo di calcio NSG Group (Pilkington) - scrive l'organizzatore Mario Argentieri -. L’unico cambiamento, a differenza degli anni precedenti, sarà che quest’anno si giocherà a calciotto (con squadre di 8 giocatori) invece che il classico calcio a undici. Questo per permettere più partite e di avere più chance di rivincita durante il torneo. Si giocheranno due partite per volta contemporaneamente sul regolare campo di calcio diviso a metà.

In totale, compresa, la finale saranno ben 13 partite, che inizieranno alle ore 15. Vi aspettiamo tutti!".