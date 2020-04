Torna con tante medaglie la Tullio Academy dalle finali dei Campionati Italiani della KTI (Kombat Team Italia) che si sono svolte in occasioni del Rimini Wellness 2017. La scuola del maestro Rocco Sergio Tullio ha da tempo promosso l'organizzazione di un campionato italiano delle diverse discipline delle arti marziali quali Kung Fu tradizionale, Sanda, Kickboxing, Muay Thai, Grappling e MMA.

Tante le scuole e palestre di tutta Italia che hanno aderito al progetto permettendo così lo svolgimento di un campionato avvincente con tappe a Roma, Foggia, Calvizzano e Cupello e, lo scorso fine settimana, delle finali di Rimini.

La scuola casalese ha raccolto grandi risultati in questo appuntamento:

Ilaria Braghin -Campionessa Italiana Kung Fu specialità Mani Nude e Arma Corta

Stefano Di Pietro - Campione Italiano Kung Fu specialità Mani Nude e Arma Corta

Samuele Tartaglia - Campione Italiano Kung Fu specialità Arma Lunga

Lucio Braghin - Campione Italiano Kung Fu specialità Mani Nude, Arma Doppia e Sanda

Daniele Tarquinio - Campione Italiano specialità Light Sanda

Alessandro Sacco - Campione Italiano specialità Light Sanda

Un bilancio di ben 10 titoli italiani assoluti che "valgono doppio -spiega il maestro Tullio - in quanto gli atleti hanno partecipato in contemporanea nel circuito nazionale AMA-DO (Arti Marziali e Discipline Orientali) e nel quale hanno praticamente replicato i risultati ottenuti". Il maestro casalese non nasconde la sua soddisfazione: "Sono stati risultati eccellenti ma non ci culliamo sugli allori. Tra i nostri obiettivi ci sono l'organizzazione di un grande evento di arti marziali e di un galà serale con i migliori fighter di MMA con combattimenti in gabbia che si preannunciano entrambi tra i più grandi eventi dell’intero panorama del settore".