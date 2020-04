Seconda edizione di successo per Bimbi in Movimento, evento di sport e solidarietà organizzato da Luciano Bucci e Simon Del Casale. Quest'anno 118 bambini e 25 tecnici si sono divertiti sul campo del quartiere San Paolo lo scorso 27 maggio. "Ai nostri collaboratori - spiegano Bucci e Del Casale - avevamo fatto una sola raccomandazione: per far divertire un bambino dovete essere i primi a divertirvi". E, a sentire i racconti di chi ha partecipato alla giornata, è stato proproo così. Non meno importante è stato lo spirito solidale della giornata, visto che sono stati raccolti più di 3 carrelli di generi alimentari devoluti alla Caritas.

"Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida manifestazione - dicono i due organizzatori - . Cominciamo con il ringraziare la Palestra Pegaso, che per la seconda volta ha dato una grande disponibilità per il lo svolgimento dell'evento, quindi Yari Perrotti, Alessandra Neri, Claudia Cariglia, Ileana Pedoni, Vincenza Taurino, Emiliano Limauro, Veronica Benedetti, Gianluca Del Moro, Melissa Barisano, Alessia Nardizzi, Nicola Galante, Nicola Crisci, Andrea Ialacci, Barbara Benedetti, Federica Giannone, Michael Del Casale, Daniele Di Biase (DB), Francesco Picca, Sergio Rutigliano, Stefania Stivaletta, Barbara Serio, Sante Mileno, e poi vogliamo mandare un forte abbraccio a Barbara Peroni e Nicola Ciocchini che all'ultimo momento non sono potuti venire".

Da Luciano e Simon un "ringraziamento particolare va a Suor Gianna della Caritas, per la disponibilità dimostrata e la simpatia. Ringraziamo la Virtus Vasto per la concessione del campo e del materiale sportivo a titolo gratuito. Orgogliosi e entusiasti della riuscita dell'evento promettiamo che la terza edizione sara ancora di più un successo".