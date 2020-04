È di due feriti il bilancio avvenuto nel tardo pomeriggio a San Salvo Marina. Una Lancia Delta e una Ford Fiesta si sono scontrate all'incrocio tra via Marco Polo e via Magellano, dalle prime informazioni sembrerebbe per uno stop non rispettato.

Ad avere la peggio è stato l'autista della Ford Fiesta (sulla quale viaggiava anche un'altra persona), un 39enne di San Salvo. L'impatto si è verificato sul suo lato. Per lui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso del "San Pio" di Vasto in ambulanza. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

I residenti della zona hanno più volte sottolineato la pericolosità degli incroci di quest'area di San Salvo Marina dove, tra l'altro, è anche presente una scuola. Proprio ieri, all'incrocio successivo, si era verificato un altro incidente con dinamica simile a quello di oggi pomeriggio.