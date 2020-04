C'era anche Marco Morandi, cantante e attore, tra il pubblico che ieri ha assistito allo spettacolo di Lino Guanciale e Alessandro Vanoli sulla spiaggia di Casalbordino [LEGGI]. Morandi, reduce da una serie di spettacoli al teatro Golden di Roma in cui porta in scena un omaggio a Rino Gaetano, in questi giorni è con alcuni amici e la sua famiglia sulla costa dei Trabocchi e ieri ne ha approfittato per gustarsi l'interessante spettacolo in riva al mare.

E, dopo lo spettacolo, Morandi si è fermato per quattro chiacchiere con l'assessore Alessandra D'Aurizio.