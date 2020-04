La casa australiana dell'anno è stata costruita dall'azienda Spadaccini Homes di Perth, creata nel 1997 da Robert Spadaccini. Suo padre Giuseppe e la mamma Lina Vinciguerra, vastesi doc, sono emigrati oltreoceano come tanti altri italiani e, con tanto impegno, hanno messo su famiglia. Quattro i figli della coppia, Robert, Adam, Paul e Michael, con i primi tre che hanno seguito le orme del papà, mastro muratore, fino a creare 20 anni fa l'azienda che porta il nome di famiglia. Un percorso professionale in crescendo con l'azienda che si è specializzata, come ben si può vedere dal sito ufficiale (clicca qui), in case di alto livello.

Tanti i riconoscimenti da parte dell'associazione che riunisce i costrutori australiani fino a quello più importante, ottenuto qualche giorno fa per aver realizzato da "Australian Home of the Year", che fa il paio con il premio di "Australian Custom Built Home". Quella progettata e costruita dall'azienda guidata da Rob Spadaccini è una casa di lusso, su tre livelli, con cinque stanze da letto e altrettanti bagni, palestra e sauna e una straordinaria cura nei dettagli. Una casa completamente automatizzata con il controllo dell'energia utlizzata, dall'impianto di sicurezza alla gestione di porte e finestre.

La notizia della vittoria di Spadaccini Homes è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità vastese di Perth e anche a Vasto, dove spesso la famiglia Spadaccini torna per trascorrere un periodo di vacanza insieme ai propri parenti.