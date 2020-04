Si terrà a San Salvo il meeting degli Inter Club d'Abruzzo, una manifestazione con raccolta fondi pro-terremotati che vedrà ospiti d'onore Nicola Berti ex centrocampista dell'Inter e della Nazionale e l'ex allenatore nerazzurro Gigi Simoni che per l'occasione presenterà il suo libro Simoni si nasce.

Teatro della kermesse sarà la splendida cornice del Poseidon Resort di San Salvo Marina che metterà a disposizione degli ospiti tutte le attrazioni della struttura comprese le due piscine, animazione, campo da calcio, ecc.

Il Meeting è aperto a tutti e si svolgerà sabato 17 giugno dalle ore 15 fino a notte e saranno presenti le telecamere di Inter Channel. Questo l'intenso programma della giornata:

- Ore 15:00 apertura cancelli del Poseidon Resort;

- Ore 16:00 sessione di allenamenti dei soci Junior (under 14) con gli allenatori delle giovanili dell'Inter sul bellissimo campo in erba del Poseidon;

- Ore 17:30 incontro dei soci con Nicola Berti;

- Ore 19:00 Gigi Simoni presenta il suo libro "Simoni si nasce";

- Ore 20:00 Cena al ristorante Poseidon;

- Ore 21:30 Spettacolo con Lotteria di beneficenza (1° premio maglia originale Inter autografata).

"La festa a scopo benefico è aperta a tutti – dice Virginio Di Pierro, presidente dell'Inter Club San Salvo – solo l'incontro con Berti e la sessione di allenamento dei bimbi è riservato per volontà del CCIC ai soli soci, ma sarà predisposto un banchetto per chi avesse volontà di tesserarsi per l'anno 2017/18 ed usufruire delle attività riservate". Tutto il ricavato sarà devoluto alle popolazioni d'Abruzzo colpite dalle recenti calamità.

Quattro sono gli Inter Club organizzatori, Casoli, Cupello, Roccaspinalveti e San Salvo ma saranno presenti tutti i club di Abruzzo e Molise oltre ai semplici tifosi e simpatizzanti nerazzurri che si ritroveranno a San Salvo per appoggiare una giusta causa.

Per info e/o prenotazioni ci si può rivolgere a tutti gli Inter Club abruzzesi o ai numeri che trovate sulla locandina.

Inter Club San Salvo