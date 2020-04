Emozioni in riva al mare ieri a Casalbordino con lo spettacolo di Lino Guanciale e Alessandro Vanoli organizzato nell'ambito degli eventi di Abruzzo Open Day Summer da DMC costiera dei Trabocchi con associazione A.Mare, comune di Casalbordino e dall'associazione MeD - Mari e Deserti. I due attori hanno portato in scena, sul palco allestito proprio sull'arenile casalese, lo spettacolo Le parole e il mare, racconto di un viaggio attraverso un "Mediterraneo percorso attraverso le sue coste, la sua storia e le sue parole. Sulla scena si incrociano il passato e il presente di differenti porti: Atene, Tunisi e Palermo, tra personaggi storici e attimi di vita quotidiana, tra letteratura, teatro e musica. Attraverso un Mare antico e presente, segnato da migrazioni e incontri di culture. E in questo viaggio le parole sono la materia stessa di cui sono fatte le rotte e le coste. Perché niente più del mescolarsi continuo di parole e lingue racconta del nostro spazio comune, della nostra storia e del nostro destino".

Il pubblico ha gradito sia lo spettacolo che la location scelta per gli appuntamenti di questi giorni a Casalbordino. Soddisfatti anche la presidente Lucia Valori e i soci di MeD e l'amministrazione comunale di Casalbordino, con Alessandra D'Aurizio, assessore al turismo, e Carla Zinni, assessore alla cultura, che hanno donato ai due attori i vini della cantina Madonna dei Miracoli e dei dvd che raccontano le bellezze del territorio.

Tra gli spettatori c'era anche Marco Morandi, per qualche giorno in vacanza a Casalbordino, che non si è fatto sfuggire l'occasione di assistere ad un bello spettacolo in una location mozzafiato [GUARDA L'INTERVISTA].