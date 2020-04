Si chiude con il decimo posto il Gran Premio d'Italia di Andrea Iannone. Per il pilota vastese della Suzuki è stato un fine settimana difficile, con i guai fisici che ne hanno condizionato le qualifiche in cui non è riuscito ad andre oltre il 16mo posto.

La gara. Serviva una gran partenza e così è stato visto che Andrea Iannone, scattato dalla 16ma posizione, dopo il via riesce ad entrare nella top ten piazzandosi nono. Tempo un giro e il pilota della Suzuki, che fa segnare il miglior tempo in pista, riesce a superare Zarco guadagnano l'ottava posizione alle spalle di Pedrosa. A 19 giri dalla fine Iannone riesce a superare anche il pilota della Honda trovandosi così al settimo posto. Un paio di passaggi dopo, però, il pilota vastese deve cedere il posto a Bautista. Poi, a 15 tornate dalla fine, Iannone subisce anche il sorpasso di Zarco. Passano i giri e, a 10 dal termine, Iannone riesce a superare Lorenzo che, sullla sua ex moto, vive una gara di grande sofferenza (visto che davanti Dovizioso, sulla moto ufficiale, e Petrucci, sulla Pramac, danno spettacolo). A 4 giri dalla fine, però, Lorenzo restituisce il sorpasso a Iannone che poi, a tre giri dalla fine, subisce anche il sorpasso di Pirro.

Al Mugello è Dovizioso a passare trionfante sotto la bandiera a scacchi, seguito da Vinales e Petrucci. Iannone chiude al decimo posto.

L'ordine d'arrivo: Dovizioso, Vinales, Petrucci, Rossi, Bautista, Marquez, Zarco, Lorenzo, Pirro, Iannone, Rabat, Redding, Folger, Barbera, Miller, Abraham, Guintoli, Baz, Lowes, Smith