C'è traffico negli ultimi giorni sulla pista ciclabile che collega San Salvo alla marina. Dopo la "controinaugurazione" di Angelo Angelucci del 2 giugno [LEGGI], stamattina appassionati di ciclismo e amministratori l'hanno percorsa per "Pedalando sulla costa dei trabocchi", evento inserito all'interno del Summer Festival della Costiera dei Trabocchi.

La carovana di biciclette è partita da piazza Papa Giovanni XXIII al "via" del sindaco Tiziana Magnacca per raggiungere San Salvo Marina, percorrere l'altra pista (la Bike to coast) e fare tappa al giardino botanico dove la pro loco ha offerto un rinfresco a base di frutta ai ciclisti.

Qui, inoltre, insieme ai responsabili di Legambiente e a Paolo Leonzio della Fee, il sindaco ha presentato l'ultima Bandiera Blu assegnata al mare sansalvese: "È frutto del lavoro di squadra perché gli standard per riceverla diventano sempre più stringenti e bisogna eccellere in ogni settore". Leonzio si è complimentato con l'amministrazione sansalvese esortandola a continuare su questa strada.

Dopo un breve momento musicale a cura della banda sansalvese, è stata l'occasione per scoprire la nuova cartellonistica posta all'interno del biotopo costiero. Venti nuovi cartelloni in italiano e inglese sulle specie floreali e faunistiche presenti. "Il turista – ha detto il presidente di Legambiente, Di Marco – è un cittadino temporaneo che ha bisogno di qualità della vita; è importante quindi potenziare anche la comunicazione turistica. Legambiente ha preso in gestione anche una parte di riserva naturale dell'adiacente Vasto Marina. Cercheremo di applicare lo stesso modello anche lì".

La giornata si è poi conclusa con la visita al giardino con una delle guide dell'associazione che gestisce il sito.