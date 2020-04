Pronostico rispettato oggi pomeriggio all'Aragona, dove si è disputata la finale del Campionato Amatori tra il Vasto Sud e il Real Sangro. Nonostante un brillante avvio dei locali, che hanno sfiorato il gol già dalla prima azione di gioco, conclusasi con un rigore a favore però fallito, e sono poi passati in vantaggio con un gol di Giuseppe Mucci, il Real Sangro, partito col favore dei pronostici ha riequilibrato presto la gara con due gol del capitano Marco Giangiordano e ha poi dilagato nel secondo tempo, anche per via dell'espulsione di Michele Di Foglio per una contestata doppia ammonizione.

Sebbene in dieci, il Vasto Sud a inizio secondo tempo è riuscito ad accorciare le distanze con Gabriele Sabatino, ma ha poi lasciato il campo al Real Sangro che ha vinto per 7 a 2, un risultato forse troppo severo per il Vasto Sud, rimasto in partita per tre quarti di gara. Al termine della gara, però, le due squadre hanno sportivamente festeggiato insieme il primo e secondo posto del Campionato Amatori. A premiare gli atleti, Raffaele Sardellone e Gaetano Martone del comitato provinciale Figc.

Le formazioni:

Vasto Sud: Mariani Elio, Torricella Ettorino, Asci Luca, Rossi Giuseppe, Fitti Michele, Ravasini Fabio, Prospero Michele, Di Foglio Michele, Mucci Giuseppe, Gabriele Sabatino, Turri Luca. A disposizione: Rossi Nicolas, D'Ermilio Massimo, Lorenzetti Marco, Corvino Massimiliano, Salvatore Stefano, Ascione Paolo, D'Angelo Angelo. All: La Verghetta.

Real Sangro: Impicciatore Evandrio, De Camillis Emidio, Giangiordano Marco, Di Loreto Nicolino, D'Alonzo Leonardo, Pepe Fabio, Staniscia Amedeo, Carbonetta Giuseppe, Tano Gabriele, Leocadia Francesco, Di Cencio Ruggero. A disposizione: De Laurentiis Franco, Orfeo Nicola, Fiorentino Remo, Marchetti Loris, Carpineto Antonino, Zaccardi Domenico, Di Nucci Luca. All: Vitucci.

Arbitro: Giuseppe Vitelli da Vasto.