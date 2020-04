Domenica prossima 4 giugno, San Salvo ospiterà una delle tante iniziative inserite nel cartellone Summer Festival – Costiera dei Trabocchi.

In programma “Abruzzo Open Day Summer”, la pedalata sulla costa dei trabocchi dal Biotopo costiero sul Lungomare Cristoforo Colombo. Il raduno è previsto alle ore 10.00 in piazza Papa Giovanni XXIII, con partenza alle ore 10.30 dove è anche possibile noleggiare le biciclette, per grandi e piccini.

"La pedalata consentirà di utilizzare la nuova pista ciclabile di via Grasceta da pochi giorni collaudata – afferma l’assessore al Turismo Oliviero Faienza – con arrivo al Biotopo Costiero dove ci sarà la presentazione della Bandiera Blu assegnata per la ventesima volta a San Salvo e la presentazione della nuova cartellonistica".

“Abruzzo Open day Summer” è organizzato grazie alla Costiera dei trabocchi, Legambiente, Velo Club San Salvo e Itinerari d’Abruzzo. Sarà a disposizione una navetta gratuita per tornare a San Salvo.

Comune di San Salvo