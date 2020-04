È stata presenta questa mattina l'Area di Progetto della classe V A Costruzioni Ambiente e Territorio dell'Istituto Palizzi, che ha presentato un progetto di riqualificazione di tutta l'area dell'ex stazione ferroviaria, con la supervisione dei professori Etelwardo Sigismondi, Bruna Scarano, Antonio Di Naccio, Rosario D'Addario e Sergio Barbone.

"Come per il precedente progetto sulle Terme romane - ha spiegato il dirigente dell'Istituto, il dottor Gaetano Fuiano - anche questo viene consegnato all'amministrazione comunale ed è a loro disposizione".

A presentare il progetto suddiviso in quattro parti, una relativa a un parcheggio interrato, la seconda relativa alla struttura dell'ex stazione, la terza alla struttura di fronte e la quarta relativa alla ristrutturazione del muro del convento di Stella Maris, per un importo complessivo dicirca 5 milioni di euro, gli alunni Andrea Scè, Nicola Verini, Morena Pardi e Alessio Vennitti. Per l'occasione presentato il video esplicativo del progetto che prevede anche la realizzazione di un Museo del Turismo, punti di ristoro e svago e uffici dedicati al Parco della Costa teatina.

Parole di apprezzamento da parte degli assessori Anna Bosco e Luigi Marcello, presenti all'incontro, che hanno assicurato l'attenzione dell'amministrazione "per una proposta che non verrà sottovalutata".