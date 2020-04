Altro weekend di gara difficile per Andrea Iannone che, nelle qualifiche del Gran Premio del Mugello, non è riuscito ad andare oltre la 16ª posizione. Il pilota vastese della Suzuki aveva fatto fatica nelle prime giornate di prove a causa di un problema fisico che non gli permetteva di rendere al meglio in moto. Nelle qualifiche del gran premio d'Italia a conquistare la pole position è stato Maverick Vinales (1'46.575), seguito da un sorprendente Valentino Rossi, che sembra aver smaltito l'infortunio patito in allenamento e Andrea Dovizioso.

"Il mio feeling con la moto è migliorato - ha detto Iannone a fine giornata - ma il risultato delle qualifiche non è soddisfacente. È davvero difficile per me riuscire a trovare la necessaria efficacia per fare il tempo in qualifica e alla fine siamo costretti a partire in 16ª posizione. Sarà difficile riuscire a recuperare ma spero in una grande partenza per riuscire a guadagnare posizioni nei primi giri visto che il mio passo non è male. Oggi stavo anche meglio fisicamente anche se mi sento ancora molto debole".

Domani, alle 14, l'appuntamento con la gara.