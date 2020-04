Festa nel segno dello sport alla scuola primaria Spataro, dell'Istituto comprensivo numero 1 di Vasto, per la conclusione dell'edizione 2017 di Scuola in movimento, progetto del Coni Abruzzo per la prevenzione dell'obesità infantile attraverso l'attività fisica finanziato dalla regione Abruzzo. Scuola in movimento, di durata triennale, coinvolge anche le facoltà di scienze motorie delle università di Chieti e L'Aquila e ha visto impegnati in prima persona il presidente regionale Coni Enzo Imbastaro e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci.

Anche quest'anno nella scuola Spataro, dove il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla dirigente Sandra Di Gregorio, è stato il professor Marco La Verghetta a tenere le lezioni agli alunni delle classi prime e seconde facendo scoprire ai bambini, attraverso giochi educativi, la bellezza e l'importanza dell'attività fisica e della corretta alimentazione. Nelle giornate conclusive di Scuola in Movimento i bambini si sono cimentati in giochi e percorsi ad ostacoli. E poi anche i loro genitori si sono lasciati coinvolgere in percorsi a coppie -genitori-figli per concludere la giornata con tanto divertimento. La consegna dei diplomi ai bambini ha concluso l'edizione 2017 del progetto che, l'anno prossimo, concluderà la sua fase sperimentale.