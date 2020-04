Proseguono i lavori di riqualificazione della Villa dinamica Falcone e Borsellino, dopo l'abbattimento del chiosco danneggiato da un incendio. Nella giornata di ieri si è provveduto all'installazione di case rifugio per gli uccellini. Come sottolineato dall'ufficio stampa Matrix, che con gli ospiti dei centri si accoglienza si sta occupando della riqualificazione, si tratta "sia di un passo per il ritrovato decoro dell’area verde destinata ai bimbi, e sia del risultato di un percorso volto all’integrazione. È il caso di affermare che siano stati presi due piccioni con una fava, grazie al Protocollo di Intesa tra il Comune di Vasto e il Consorzio Matrix, e che vede la collaborazione continuativa degli ospiti dei centri di accoglienza con il Centro diurno per disabili in età post scolare e adulta. La Villa dinamica, in passato oggetto di ripetuti atti vandalici che l’hanno resa inadatta ai bambini del quartiere, sta giovando di questi lavori socialmente utili i cui effetti le stanno restituendo forma e bellezza, rivalutando la funzione sociale propria di questo spazio".

"Ripulita l’area verde ad opera degli immigrati del CAS di Lentella, - spiegano da Matrix - sono stati installati il chiostro, le panchine, mangiatoie e queste case rifugio denominate, con un gioco di parole, Bird&Breakfast. Un lavoro creativo e terapeutico per chi lo ha realizzato, vale a dire i minori stranieri non accompagnati del CAS di Lebba, e i ragazzi con disabilità psicofisiche del Centro Diurno. Il progetto, condotto dall’arteterapeuta Valentina Di Petta, è continuativo nell’arco dell’anno, tant’è che i prossimi interventi riguarderanno la realizzazione di tavoli, pali e nuovi giochi i cui beneficiari saranno i più piccoli. Lo sviluppo del progetto nel lungo periodo permetterà la costante manutenzione di tutti gli elementi realizzati e installati. Beneficiari del ritrovato decoro della Villa dinamica saranno innanzitutto i cittadini, grandi e piccini, del quartiere, che si riapproprieranno di uno spazio che dia loro identità con la sua funzione sociale di aggregazione nel tempo libero. Raggiungere questo obiettivo attraverso un lavoro artigianale, artistico, creativo, e che consegua unitamente uno scopo terapeutico per le fasce deboli, è motivo di soddisfazione per Luigi Marcello, assessore ai Servizi, e Lina Marchesani, assessore alle Politiche sociali e per l’Immigrazione, che il progetto hanno sostenuto, seguito e su cui hanno vigilato. Le casette sono un bel messaggio per i bambini che le vedranno, perché daranno accoglienza e rifugio a quegli uccelli migratori che troveranno asilo nel nostro territorio".