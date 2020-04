Il giardino della scuola dell'infanzia Santa Lucia si è vestito di colori e allegria per l’immancabile appuntamento della Festa dell’Orto, manifestazione conclusiva del progetto Un giardino a colori e in modo simbolico chiusura dell’anno scolastico e di tutti i progetti. Sono intervenuti graditissimi ospiti: dalla nostra Dirigente Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, all’assessore all’istruzione Dott.ssa Anna Bosco, al baby sindaco Simone Di Minni.

È stata una giornata speciale per la nostra scuola, perché è stato inaugurato lo spazio lettura all’aperto. Nell’ambito del progetto Scuola giardino quattro anni fa gli alunni della II C della scuola media Rossetti, coordinati dalla Prof.ssa Rosanna Valentini, avevano progettato per noi questo spazio. Oggi grazie al riciclo di tronchi, è stato possibile la realizzazione. Per questo ringraziamo il nostro Sindaco e l’Ufficio Servizi che ce ne hanno fatto dono.

Dopo il saluto delle autorità i bambini si sono esibiti in uno spettacolo di musiche e balli sullo sfondo di una storia creata per l’occasione, avente come tema l’orto e i suoi frutti. Questa rappresentazione conclude l’intero percorso di educazione ambientale e alimentare portato avanti in questo anno scolastico.

Come da consuetudine, i bambini insieme ai loro familiari hanno potuto gustare in giardino una genuina merenda a base di focaccia, gentilmente offerta dalla cooperativa che gestisce la refezione scolastica.

La soddisfazione più grande è stata quella di vedere tutti i bambini del plesso esibirsi in modo gioioso e giocoso, senza lasciarsi prendere dall’emozione di esibirsi di fronte ad un pubblico così vasto. Tutto lo staff della scuola dell'infanzia Santa Lucia augura a tutti buone vacanze!

Lo staff della scuola dell'infanzia Santa Lucia