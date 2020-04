È stato il campo del quartiere San Paolo ad ospitare la partita con cui gli amici hanno voluto ricordare Ignazio Rullo a tre anni dalla scomparsa. A sfidarsi le formazioni de Il Golfo Calcio, di cui era stato socio fondatore e presidente per tanti anni, e dei dipendenti del comune di Vasto, di cui Rullo è stato responsabile dell'ufficio servizi fino alla sua pensione, appena qualche mese prima della sua scomparsa avvenuta il 30 maggio 2014. Sul campo la sfida è stata nel segno della sportività e dell'amicizia, con i biancorossi della squadra municipale, guidati in panchina da Fabio Ravasini (nipote di Rullo) e mister Lorenzo Iuso, che hanno potuto contare anche su qualche ex calciatore importante come Donato Anzivino, Michele De Foglio e Vincenzo Fiorillo mentre Il Golfo di capitan Lillo Molino ha puntato sull'affiatamento di squadra.

Dopo il triplice fischio le due squadre si sono fermate in campo per un semplice ma sentito ricordo di Ignazio Rullo. "Papà ci ha lasciato la grande passione nelle cose che faceva - ha detto Alessia, figlia maggiore di Ignazio Rullo -. Ci ha trasmesso il fare le cose con amore e farle fino in fondo. E voglio lasciare a voi questo messaggio: scegliete una sfida che vi sembra impossibile e impegnatevi in quella per arrivare in fondo. Papà aveva un grande amore per la famiglia, per il suo lavoro, per i suoi amici, la sua città. E la vostra partita è il segno di questi sentimenti, per questo vi ringraziamo di cuore". Anche Franco Di Conca, anche lui presenza storica del Golfo Calcio, ha ricordato le tante esperienze condivise con Rullo nel segno dell'amicizia e della passione per lo sport. Poi don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo, ha invitato i presenti a raccogliersi in preghiera per concludere il pomeriggio dedicato ad Ignazio Rullo. A concludere il memorial è stato un terzo tempo condiviso dalle due squadre che si sono date già appuntamento per il prossimo anno.