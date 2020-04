Il 23 maggio all’interno dell’evento della Giornata della Legalità, tenutosi presso il Campus Universitario di Teramo, l’Ufficio Scolastico Regionale ha organizzato la presentazione dei progetti selezionati nell’ambito del Progetto “La scuola che vogliamo - Buone pratiche e proposte formative della scuola abruzzese".

L’Istituto Comprensivo G. Rossetti è stato una delle tredici scuole chiamate a presentare la propria progettualità innovativa, nel nostro caso la sperimentazione di un Curricolo verticale orientante che prevede percorsi innovativi di orientamento nelle Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado in un’ottica orientativa ed inclusiva, tesa a dotare gli allievi degli strumenti necessari per auto-orientarsi nella corretta scelta dei futuri indirizzi di studio: Corso ad indirizzo musicale (D.M. n. 201/1999); Corso ad indirizzo artistico; Corso ad indirizzo scientifico-ambientale; Corso ad indirizzo scientifico-tecnologico e, dal prossimo anno scolastico, Corso ad indirizzo linguistico.

Le iniziative di orientamento consistono nel caratterizzare i Corsi Orientanti con Progetti mirati che facilitino l’ individuazione di attitudini potenziando conoscenze, abilità e competenze specifiche di ciascun allievo, partendo dalla conoscenza degli stili cognitivi e relazionali degli allievi e da una rimodulazione di metodi consoni ai propri stili di apprendimento (Referente per gli Stili di apprendimento il prof. C. Salvitti).

Tra i numerosi progetti realizzati nell’Istituto, è stato presentato a Teramo il Laboratorio ecologico – ambientale “Vivinclima: una medicina per l’ambiente”, realizzato nella Scuola Secondaria di I grado utilizzando come metodologia didattica il Service Learning di cui è referente la prof. Rosalba Felice. A presentare l’interessantissima attività, accanto al dirigente scolastico, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, e alla referente del progetto, prof.ssa R. Valentini, Sara Stivaletta, ex allieva, accompagnata dai compagni promotori del progetto, ormai frequentanti Istituti Superiori (Pietro Di Laudo, Francesco Prospero, Luca Prospero, Federico Santavicca, Alessandro Tilli), e dagli allievi Alessio Sacchetti, a cui dobbiamo, tra l’altro, il montaggio del video “Vivinclima”, Mattia Marchesani, Flora Di Laudo, Alessia Stivaletta, Marco Peluzzo. Sono stati loro, tutti insieme, a promuovere e realizzare l’interessantissimo progetto che è risultato vincitore con il Comune di Vasto, insieme con un altro Progetto d’Istituto, La scuola giardino, al Concorso Cresco Award Città Sostenibili, attribuito ai Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile. Con loro anche il baby-sindaco Simone Di Minni e i baby assessori Nicole Sarchione e Lorenzo Marangione.

Per tutti è stato un momento di festa e grande soddisfazione che non dimenticheremo.

Rosalba Felice