"Mi auguro che si chiarisca tutto nelle sedi opportune e che l'Anac, il Ministero dell'Interno e anche la magistratura acquisiscano i documenti per accertare la verità". Marco Marra, consigliere comunale di SI per Vasto, replica a Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Marco Minniti, cui chiede di rivolgersi all'Anac (autorità nazionale anti corruzione) per accertare la regolarità della gestione dell'accoglienza dei migranti a Vasto.

Nel comunicato stampa in cui annuncia l'interpellanza, Castaldi afferma, inoltre, che "l'ex assessore Marra" è stato "definitivamente assunto dal consorzio Matrix" che, attraverso una cooperativa, gestisce in città l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.

Secondo Marra, è in atto "una denigrazione nei miei confronti. Come se essere un sociologo che lavora per il consorzio Matrix, non per il Comune di Vasto, né allo Sprar, fosse una colpa. Il mio è un lavoro onesto. Faccio il lavoro per il quale ho studiato. E loro cosa hanno studiato? Ho inviato il mio curriculum e svolgo onestamente il mio lavoro, senza conflitti d'interesse né con il mio precedente incarico da assessore, né con l'attuale ruolo di consigliere comunale".