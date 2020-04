"Avevamo l'obbligo morale di rinnovare un parco scuolabus ormai troppo vecchio, come segnale di attenzione ai giovani e al mondo della scuola, soprattutto per quanto riguarda la normativa relativa ai diversamente abili". Così questa mattina il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, all'inaugurazione del terzo autobus a metano acquistato dal Comune per le scuole. Per l'occasione, presentata anche l'auto della polizia locale "a metano, per risparmiare sulle spese e proteggere l'ambiente", e le due biciclette in dotazione al corpo: "Parte così dalle istituzioni l'invito alla città a muoversi in bici e a interpretare la viabilità nel senso della mobilita sostenibile. I nostri vigili danno esempio e testimonianza di questa cultura della sostenibilità".

Da parte sua, il vicesindaco Angiolino Chiacchia ha ricordato l'importanza di promuovere l'alimentazione a metano per la salvaguardia dell'ambiente e la possibilità dell'utilizzo gratuito del pulmino elettrico messo a disposizione dell'amministrazione comunale.

Alla presenza delle scolaresche e rappresentati della Giunta, è stato poi don Raimondo Artese a benedire il nuovo mezzo, ricordando l'importanza dell'attenzione verso le categorie protette.