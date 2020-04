Attenzione nella prevenzione ed efficacia nella cura sono le due chiavi vincenti di Fisio Benessere, lo studio di Warner D’Anniballe e Manolo Monopoli all’interno del Nuovo Centro Benessere di Vasto, in via Sant’Onofrio. Qui i due professionisti si occupano delle cure fisioterapiche e dell’aspetto benessere per un occhio di riguardo verso gli sportivi frutto della lunga esperienza maturata sul campo con squadre come la Vastese e altre squadre del territorio e le formazioni della serie A di beach soccer.

È Warner D’Anniballe, laurea in fisioterapia, specializzazione in osteopatia e in continuo aggiornamento con corsi specifici, ad occuparsi delle cure fisioterapiche e dei percorsi di riabilitazione. Nello studio vengono praticati, oltre alla fisioterapia classica, trattamenti manuali, con percorsi specifici di terapia manuale e trattamento dei tessuti, l’utilizzo di tecniche di mobilizzazione articolare oltre ad un approccio osteopatico al paziente. “Nel Centro Benessere abbiamo la possibilità di utilizzare la piscina per la riabilitazione in acqua. Nel recupero di un infortunio o nel percorso post-operatorio si hanno degli indubbi vantaggi in termini di tempi ed efficacia”, spiega D’Anniballe.



Di benessere e prevenzione degli infortuni si occupa invece Manolo Monopoli, massaggiatore sportivo e del benessere. “Soprattutto incampo sportivo è fondamentale prevenire. Sottoporsi a delle sedute di scarico, a dei massaggi decontratturanti, aiutano lo sportivo al recupero dopo un grande sforzo e a preservare la muscolatura”. Inoltre Monopoli si occupa dell’applicazione di taping, strumento sempre più utilizzato in campo sportivo, bendaggi, fasciature, anche di pronto intervento e sta completando l'aggiornamento su digitopressioni lungo le linee energetiche, pressioni palmari e stretching .

“Da Fisio Benessere ci occupiamo di tutte quelle persone che hanno delle patologie da trattare, come può essere un dolore o un fastidio osteo-articolare, di chi deve recuperare dopo un intervento chirugico e degli sportivi che vogliono fare della sana prevenzione dagli infortuni”. Lavorando in una struttura completa come il Centro Benessere “abbiamo la possibilità di seguire il paziente in un percorso completo. Ad esempio se c’è da trattare un paziente dopo un intervento chirurgico, una volta completato il ciclo di cure da noi si ha la possibilità di proseguire con lo staff della palestra per il recupero del torno muscolare e della forma fisica. Quindi, dalla prevenzione fino al completo recupero Fisio Benessere è la scelta giusta per la vostra salute”.

Fisio Benessere

presso Nuovo Centro Benessere - via Sant’Onofrio,45 Vasto

Warner D’Anniballe - 329.8817974

Manolo Monopoli - 328.5542998