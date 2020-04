Incredulità a Monteodorisio per l'improvvisa morte di un uomo che era accorso a soccorrere la madre ed è stato colpito da un infarto. Si è spezzata stamattina la vita di Carlo Festa, 65 anni, ex dipendente dell'Ufficio del lavoro di Vasto.

L'uomo si era precipitato a casa della madre ottantaseienne, Maria Galante, che si stava sentendo male: era caduta a terra, distesa sul pavimento, a causa di un ictus. Il figlio ha aspettato con apprensione l'arrivo dell'ambulanza. Una tensione che gli è stata fatale. Mentre medici e infermieri del 118 stavano stabilizzando la donna, Carlo si è accasciato. Per lui c'è stato niente da fare. I sanitari presenti sul posto lo hanno immediatamente soccorso, ma non hanno potuto far nulla per evitare la morte. La donna è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara. E' stato un amico di famiglia ad avvisare Tina, la moglie di festa, e i figli, Edoardo e Ilaria. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, gettando tutti nello sconforto.

La famiglia Festa è molto conosciuta a Monteodorisio: Edoardo, il padre di Carlo, è stato segretario locale della Democrazia Cristiana. Domani, 2 giugno, alle 16.30, l'ultimo saluto nella chiesa di San Giovanni Battista.