Cordoglio a Vasto Marina e in contrada Frutteto per la morte di Paolo Orlando. Aveva 80 anni. E' venuto a mancare ieri pomeriggio nell'Istituto San Vitale di San Salvo, dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Con la famiglia, ha vissuto per anni a Vasto Marina, prima del trasferimento in via San Rocco.

Oggi pomeriggio, alle 15:30, l'ultimo saluto nella chiesa di San Paolo Apostolo. Alla moglie Michela e ai figli Gianluca, Giuseppe e Marco le sentite condoglianze di Zonalocale.it.