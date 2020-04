Un confronto pubblico sul concorso in cui il Comune di Vasto, per l'assunzione di due impiegati addetti alla registrazione dati, chiede ai disabili il possesso della patente B, pena l'esclusione dalla selezione.

Lo chiede Nicolino Caravaggio, presidente dell'Ens, ente nazionale di assistenza dei sordomuti. Il Consiglio Regionale dell'Ens Abruzzo - dichiara Caravaggio - segue con molta apprensione l’evolversi della vicenda del bando del Comune di Vasto riservato ai disabili per il quale tra i requisiti è richiesta la patente B per delle mansioni che non sembrerebbero richiedere quale requisito imprescindibile la patente o, per lo meno, dal bando non risulta tale. Benché la stragrande maggioranza delle persone sorde sia in possesso della patente di guida il requisito rischia di diventare un pericoloso precedente che rischia di minare seriamente il diritto costituzionale al lavoro e di svuotare tutte quelle norme poste a tutela delle persone disabili. Il Comune di Vasto ad oggi non ha sufficientemente chiarito la questione, attendiamo che la vicenda sia chiarita presto nelle prossime ore e che comunque sia attenzionata dalle autorità competenti. Sarebbe un bel gesto se intanto il sindaco e la Giunta convocassero tutte le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative per un pubblico confronto su tema".