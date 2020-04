Si è concluso questa mattina con una grande festa il progetto Enjoy & Play 2017, proposto dall'Enjoy Volley Vasto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Ritucci Chinni di Vasto. "Durante il corso, tenuto nei mesi di aprile e maggio da Dario Da Roit, gli allievi delle insegnanti Barbara, Silvia, Elisa, Gina, Mariateresa, Anna e del maestro Matteo hanno imparato la tecnica del palleggio, del bagher, della battuta, ma soprattutto l’importanza dello spirito di squadra e la forza del gruppo", spiegano i responsabili della società sportiva. Nella festa finale gli oltre cento alunni, sostenuti dai genitori presenti sulle tribune, sono stati divisi in 23 squadre che si sono sfidate in partite in cui, alla fine, tutti sono stati vincitori. A fine giornata gli allenatori dell’Enjoy Volley Vasto Dario, Carlo, Luigi, Emanuele e Michele hanno premiato tutti i partecipanti.

"Portare la pallavolo a scuola – ha spiegato il vicepresidente Michele Gallucci – permette alle scuole di arricchire la propria offerta formativa, alle associazioni come l’Enjoy di promuovere la propria disciplina e farsi conoscere, ma soprattutto, avvicina i più piccoli ad uno sport, la pallavolo, che in questi ultimi anni sta crescendo. L’Enjoy, riconosciuta Scuola Regionale di Pallavolo dalla FIPAV, propone la pallavolo come divertimento e abitudine di vita, non come un mondo riservato ai soli campioni. Inoltre, in questa fascia di età, la pallavolo si adatta alle esigenze dei più piccoli e permette di esaltare gli aspetti ludici e formativi evitando eccessi d’agonismo inutile, non prevede contatto fisico, consente a maschi e femmine di giocare insieme, privilegia le abilità percettivo-cinetiche piuttosto che quelle fisiche".

Con l'arrivo dell'estate verrà sospesa l'attività in palestra ma non si fermeranno le iniziative. A Vasto Marina, presso lo stabilimento il Pontile, il 19 giugno inizierà l'Enjoy Volley Camp 2017. La società sarà presente con i suoi corsi anche all'Estate Ragazzi dell'Oratorio Salesiano di Vasto. E poi ci saranno Enjoy in Famiglia, pallavolo, corsi di inglese e attività varie presso il centro sportivo S.Paolo ed Estate Enjoy, campo estivo, presso l’Istituto Madonna dell’Asilo.