Domenica 4 giugno , l'associazione Vocea Romanilor Vastesi festeggia la Giornata Mondiale del Bambino con giochi, canzoni, sorprese e divertimento per piccoli e grandi. L'evento si svolgerà nel parco-riserva naturale "Bosco Don Venanzio" a Pollutri (Strada Provinciale 154, dalle ore 11.00); seguirà pranzo con prodotti tipici rumeni e italiani.

"Ogni anno – spiegano gli organizzatori – il primo giugno si celebra la Giornata Internazionale del Bambino, occasione per festeggiare l'infanzia, (il più bel periodo della vita di ognuno di noi) per apprezzare e amare i bambini e per sostenere il loro benessere in tutto il mondo. Il primo giugno è stato dichiarato come giorno di festa nel 1925, alla Conferenza Mondiale per il Benessere del Bambino di Ginevra. L'ONU ha sostenuto questa iniziativa e ha proclamato come uno dei principi cardine proprio la tutela dei diritti dei più piccoli. Se tanti bambini oggi si divertono e festeggiano vicino ai loro cari è importante ricordare che nel mondo esistono altri bambini che non hanno la forza per sorridere, vivendo in realtà troppo dure dove iniziano a conoscere le difficoltà della vita in tenera età. È nostro il compito di proteggere e salvaguardare l'infanzia e i suoi protagonisti. La nostra società, oggi più che mai, ha bisogno di investire sui bambini che sono e rappresentano il nostro futuro".