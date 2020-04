“Il mio staff resta il meno costoso che la nostra città abbia mai avuto”. Francesco Menna risponde alle polemiche sull'ampliamento del suo staff, che sale da 4 a 5 componenti: oltre a Nicola Della Gatta, Maurizio Ventrella, Edy Bondavalli e Angelo Pollutri, da ieri è stata assunta Mara Zinni, avvocato, e assegnata al settore Urbanistica.

“Nell’esercizio delle mie prerogative e nel rispetto della legge e dell’attuale fabbisogno di personale dell’Ente - afferma il sindaco di Vasto - con il decreto sindacale numero 17 del 30 maggio 2017, ho proceduto all’integrazione dell’ufficio di staff con l’assunzione a tempo determinato (di 6 mesi) dell’avvocato Mara Zinni. Una scelta assunta anche in considerazione della necessità di far fronte alla momentanea scopertura di organico del settore Urbanistica. Tale assunzione coprirà il part-time di Angelo Pollutri. Quindi parlare di aumento dei costi a danno della collettività è davvero fuori luogo. Invito chi si affanna a dileggiare le scelte dell’amministrazione a voler confrontare i costi dell’attuale ufficio di staff con quelli dei miei predecessori o di altri Enti: scoprirebbero che non c’è un costo complessivo minore dell’attuale".