Le aiuole sono incolte, il marciapiede cade a pezzi e, in viale D'Annunzio, spunta il cartello contro l'assessore. A finire nel bersaglio dello sconosciuto autore è Luigi Marcello, titolare della delega ai Servizi manutentivi.

"Ci scusiamo per l'erba alta due metri. L'assessore Marcello è impegnato sette giorni a settimana a tagliare l'erba in piazza Rossetti", è stampato sul volantino, realizzato con computer e stampante, affisso a un palo di viale D'Annunzio per chiedere lo sfalcio delle erbacce, la potatura degli alberi, che ormai oscurano la pubblica illuminazione, e la riparazione del marciapiede dello spartitraffico.