Oltre quattromila e cinquecento visualizzazioni su Youtube in una settimana, decine di giovani coinvolti nelle riprese. Si chiama Ble$$ed il brano che tre giovani di Casalbordino, Vincenzo Venditti (in arte Ganzo), Amerigo Di Biase (Ned) e Nicola Barbetta (Lugal B) hanno voluto dedicare a Christian Marchetti, 'Chittien', loro coetaneo morto a novembre scorso in un incidente stradale. I tre giovani appassionati di musica hip hop, hanno creato il Badsoulz Team, con cui producono i loro brani e che raccoglie il frutto della loro creatività.

Nelle scorse settimane tanti giovani casalesi hanno preso parte alle riprese del videoclip diretto da Pierluigi Patella (con l'aiuto regia di Alessandro Sisti, il makeup di Sara Brevetti e le foto di backstage di Ludovica Meo) per essere così protagonisti dell'omaggio all'amico che non c'è più.

Badsoulz Team su facebook [CLICCA QUI]