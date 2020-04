In relazione a quanto stabilito dal Consiglio regionale con deliberazione la numero 70/4 avente ad oggetto "Piano Sociale Regionale 2016-2018" è stato individuato il Comune di Vasto quale Ecad rispetto ai 9 enti aderenti (Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Fresagrandinaria, Lentella, Villalfonsina, Torino di Sangro, Pollutri).

"Lo strumento operativo dei nuovi assetti - ha spiegato Carla Zinni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Casalbordino - è identificato nell’Ufficio di Piano, che assolve ad un compito strategico a supporto del livello istituzionale per l’attuazione del Piano di ambito distrettuale. Antonio Barsanofio Ariano, funzionario del Comune di Casalbordino con posizione organizzativa del Settore Amministrativo, già responsabile dell'Ufficio di Piano presso l'Ambito sociale 23 Basso Sangro in capo al Comune di Fossacesia, è stato nominato quale coordinatore del medesimo ufficio presso il Comune di Vasto per un ruolo di grande responsabilità".

Soddisfatto anche il sindaco Filippo Marinucci: "A nome mio e dell’Amministrazione va a lui il nostro augurio, consapevoli della sua capacità di ricoprire questo ruolo di coordinamento al meglio".