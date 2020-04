Il Comune realizzerà a San Salvo Marina uno skate-park multifunzionale nei pressi del Palazzetto dello Sport. A finanziarlo sarà il Coni con un importo di 50mila euro nell’ambito del piano pluriennale predisposto con la presidenza del consiglio dei ministri per favorire il potenziamento delle attività sportive nelle zone periferiche.

Il Comune di San Salvo è tra i 7 comuni abruzzesi ad aver ottenuto il finanziamento.

“Ringrazio gli uffici comunali dei Lavori pubblici e dello Sport – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – per aver saputo predisporre in maniera adeguata la scheda di presentazione della proposta di intervento. Ancora una volta abbiamo dimostrato capacità nel saper progettare e individuare i canali di finanziamento per le nostre opere pubbliche”. Il sindaco evidenzia: “Con questi lavori aumenta la dotazione di impiantistica sportiva di San Salvo Marina con uno sport giovane che viene praticato all’aria aperta e che servirà da volano per le attrazioni e le manifestazioni che animano la marina durante la stagione estiva”.

I criteri utilizzati nella progettazione dello skate-park dall’amministrazione comunale hanno riguardato la realizzazione di un impianto che favorisca la pratica sportiva di un’utenza non specialistica e in particolare in età scolare; la ricerca del benessere fisico-motorio e la relativa aggregazione sociale dove è possibile organizzare eventi promozionali per il territorio; utilizzo multiplo della struttura con skateboard, rollerblade e bicicletta acrobatica.

