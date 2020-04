Fervono i preparativi a Fresagrandinaria per la tradizionale festa in onore di Sant'Antonio di Padova in contrada Guardiola in programma domani, primo giugno.

IL PROGRAMMA

Ore 7.45: benedizione e distribuzione dei panini

Ore 8: apertura festa con fuochi pirotecnici. Santa messa chiesa Madonna delle Grazie. Seguirà processione con reliquia fino alla chiesa di Sant'Antonio

Ore 11: Santa messa e processione accompagnata dalla banda di Tufillo

Ore 12.30: fuochi pirotecnici

Ore 16: giochi popolari presso la chiesa di Sant'Antonio

Ore 18.30: Santa messa

Ore 21: spettacolo musicale Liscio e Dintorni "Made in Sud"

Ore 23.45: fuochi pirotecnici