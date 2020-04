Da domani 1° giugno e fino al prossimo 31 dicembre, aumenterà la dotazione del personale in servizio al Comando della polizia locale di San Salvo con l’assunzione di due nuovi agenti.

Si andranno ad aggiungere agli altri due già entrati in servizio lo scorso 1° aprile. Tutte le assunzioni sono state perfezionate utilizzando l’apposita graduatoria in corso di validità.

“Nell’ambito della programmazione predisposta dall’amministrazione comunale all’inizio dell’anno – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – si rafforza il corpo della polizia locale con l’aumento di organico, seppur a tempo determinato. Si potranno garantire maggiori controlli del territorio per la sicurezza dei cittadini e per il rispetto delle leggi vigenti”.

Comune di San Salvo