Da domani primo giugno fino al 31 agosto i parcheggi di San Salvo Marina saranno a pagamento. Le tariffe del servizio gestito dalla cooperativa Arcotur restano invariate: 15 euro per i residenti per tutta la stagione estiva (con la possibilità di indicare due numeri di targa) e 14 euro a settimana per i non residenti. Per gli over 65 (residenti) è previsto un costo simbolico di 5 euro.

La tariffa del parcometro, invece, è di 0,50 euro a ora o frazione di ora, mentre per l’intera giornata è di 3,00. Il parcheggio è a pagamento dalle ore 08.00 alle 20.00.

A disposizione degli stabilimenti balneari ci sono 15 abbonamenti ciascuno da mettere a disposizione gratuita dei propri clienti non residenti con la possibilità di essere usati più volte al giorno.

Gli invalidi possessori di regolare tesserino, infine, possono parcheggiare sulle strisce gialle a loro riservate, ma, se occupate, possono usare liberamente le strisce blu su tutto il lungomare, esponendo il tesserino per disabili.

I parcheggi a pagamento non riguardano le varie strade di accesso alla marina che restano a striscia bianca.

È possibile abbonarsi recandosi negli uffici del punto d’informazione turistica al palazzetto dello sport di via Magellano a San Salvo Marina nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 (tutti i giorni comprese le domeniche e festivi).