Buona la prima per il Laboratorio dei gusti, iniziativa nata dalla collaborazione tra Confesercenti Vasto e quattro giovani professionisti della ristorazione per promuovere la cultura del mangiare e bere di qualità. Il ristorante Dalla padella alla brace ha ospitato la prima cena degustazione che ha visto come protagonisti gli chef Angelo Sarchione, Matteo Crisanti e Loris Molino e il barman Anthony Ventrella. Con loro anche un ospite d'onore, lo chef stellato Nicola Fossaceca. Hanno elaborato e proposto ai presenti un percorso del gusto curato nel dettaglio, abbinando gli ingredienti delle portate, dall'aperitivo al dolce, con le bevande, i cocktail di benvenuto e di chiusura e un'attenta selezione di vini.

A fare gli onori di casa il neo presidente di Confeserecenti Vasto, Fabio Smargiassi, e il direttore provinciale di Confesercenti Simone Lembo. "Va dato merito a questi giovani professionisti di aver intrapreso la strada della collaborazione - ha detto Smargiassi -. Il loro è uno spirito che la passata generazione non sempre ha avuto. Siamo convinti che solo collaborando possiamo far crescere il territorio". Anche da Lembo è arrivato un plauso all'iniziativa. "Come Confesercenti ci siamo messi subito a disposizione per sostenere questo progetto che vuole mettere insieme i vari sapori della gastronomia. Questo era solo un primo appuntamento ma in cantiere ci sono già tante idee da sviluppare".

Applausi, al termine della serata, per i quattro giovani professionisti che, ormai da diversi mesi, stanno sviluppando una forte collaborazione per un progetto in cui ognuno può esprimere le proprie competenze e stili di cucina seguendo un unico filo conduttore, quello della qualità a tavola.

Il menu della serata

Aperitivo con finger food e Kir Abruzzese, con ratafia e vino bianco secco (Anthony Ventrella)

Antipasti - 'Come un carpaccio', seppia, ghiaccia di ricci, mandorla e misticanza (Loris Molino) | Gallinella in transumanza (Matteo Crisanti)

Primo - Riso, puntarelle e totani (Nicola Fossaceca)

Secondo - Quaglia, patate e tartufi (Angelo Sarchione)

Dessert - Melamangio (Angelo Sarchione) - Cocktail Corpse Revive (Anthony Ventrella)