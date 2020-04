"Amo le lingue, mi piace viaggiare e sogno di fare la hostess". Flavia Valentina Marrollo è una studentessa 16enne del corso II C dell'ITSET Palizzi di Vasto che non si lascia spaventare dal suo essere ipovedente ma affronta la vita con un grande entusiasmo e caparbietà "e non si ferma davanti a nessun ostacolo", come dice la sua professoressa. Nei giorni scorsi ha ricevuto la notizia di essere stata selezionata tra i quattro studenti italiani vincitori del bando promosso dall'UICI (Unione italiana ciechi e ipovedenti) per partecipare al soggiorno studio per il perfezionamento della lingua inglese che si terrà in Spagna, a Pontevedra, dal 30 luglio all'11 agosto. Il soggiorno, organizzato dall'Once (l'associazione spagnola ciechi e ipovedenti) vedrà la partecipazione di ragazzi provenienti da Spagna, Iltalia e Portogallo.

Nella partecipazione a questa opportunità, che fa seguito ad un viaggio con la scuola a Malta, Flavia è stata supportata da tutto l'istituto ed in particolar modo dall'insegnante di sostegno Silvia Di Paolo e dalla sua docente di inglese Maria Russo. E la notizia della sua ammissione al corso estivo in Spagna è stata accolta con grande entusiasmo dal dirigente scolastico Nino Fuiano, dai docenti e da tutti i suoi compagni di classe che ogni giorno sono al suo fianco con grande attenzione. Ora c'è la scuola da terminare e poi per Flavia arriverà il momento di prepararsi a questo viaggio che affronterà insieme agli altri tre studenti italiani selezionati prima di tuffarsi in questa nuova esperienza in terra spagnola.