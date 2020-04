"Il sottoscritto ha piena fiducia nell'autorità giudiziaria. La verità verrà alla luce, come è giusto che sia". Lo afferma Riccardo Alinovi, portavoce dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino. "Io in questi anni ho sempre combattuto la criminalità organizzata e l'illegalità, eponendomi in prima persona, a difesa della mia città e di molti cittadini indifesi, come tutti sanno".

Riguardo ai fatti che verranno accertati dalla magistratura e su cui nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la replica di Giuseppe Ventrella (clicca qui per leggere la notizia), Alinovi afferma: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno mostrato la loro solidarietà su una vicenda incredibile". Secondo Alinovi, "questa vicenda non merita commenti nei confronti di questo personaggio molto conosciuto per le sue vicende pubbliche".