"La ricostruzione in Abruzzo si svolge in un contesto di rispetto delle regole e della legge, certo con illeciti, che vengono però per fortuna individuati, colpiti e repressi in modo efficace e tempestivo".

Così il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, a Pescara, intervistato dall'Ansa a margine dell'incontro Palermo chiama Italia#PescaraRisponde, organizzato per commemorare le figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"Dobbiamo essere grati alla magistratura aquilana e abruzzese - ha proseguito Legnini - perché il lavoro che ha fatto in questi anni, di prevenzione e repressione rispetto ai tentativi di infiltrazione nella ricostruzione, è stato assolutamente efficace e prezioso".