Un bambino che legge sarà un adulto che pensa recita una vecchia massima. C'è probabilmente questa consapevolezza negli organizzatori del Festival della Lettura, evento che chiude il Maggio dei Libri a San Salvo.

La giornata conclusiva di un mese di iniziative, letture animate e laboratori si è tenuta negli spazi verdi del polo culturale, tra il centro "Aldo Moro" e il teatro comunale. I bambini dell'Istituto Comprensivo 1 (3B di via De Vito), dell'Istituto Comprensivo 2 (1A e 1B di via Ripalta e 3A/B/C di via Sant'Antonio) e delle scuole paritarie Il mondo che vorrei e Bimbo 2000 nella mattinata di ieri hanno passato qualche ora all'aperto a contatto con i molteplici aspetti della lettura e della cultura più in generale seguendo un percorso che li ha impegnati in giochi, laboratori, musica e pittura.

Bilancio positivo, quindi, per la seconda edizione a cura del centro culturale "Aldo Moro" alla quale hanno collaborato le associazioni Musica in crescendo, Matrix, Civico Zero, Casa del bambino di Filomena Rucci, Bacchetta magica di Vittoria Scopa, Claudia Gattella, Arti Terapie di Roberta Mininni e Masseria Zinni.