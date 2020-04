Tre anni fa, il 30 maggio 2014, Ignazio Rullo, a lungo responsabile dell'ufficio Servizi del Comune di Vasto, veniva stroncato da un malore mentre andava in bicicletta. In questa giornata parenti e amici vogliono dedicargli un sincero e affettuoso pensiero con la certezza che in tanti è ancora vivo il suo ricordo.

Il 2 giugno, alle 16.30, sul campo del quartiere San Paolo, verrà disputata la partita a lui dedicata che vedrà scendere in campo i dipendenti del Comune di Vasto, che hanno condiviso con lui tanti anni di lavoro, e gli amici de Il Golfo Calcio, di cui Ignazio è stato appassionato presidente. Sabato 3 giugno alle 19, nella chiesa di San Paolo Apostolo, verrà celebrata una santa messa in suo ricordo.